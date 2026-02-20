El motociclista que manoseó a una menor en Pocito se declaró culpable y no irá a prisión

El hombre acusado de manosear a una niña en un kiosco de Pocito compareció este viernes por la mañana ante la Justicia, luego de haber sido identificado a través de cámaras de seguridad y detenido en un operativo de tránsito. El hecho ocurrió a plena luz del día y generó fuerte repudio en la comunidad.

Según la investigación, la menor se encontraba interactuando con el comerciante cuando un motociclista que circulaba en una 110 cc, con casco colocado, redujo la velocidad, subió a la vereda y realizó un tocamiento antes de retirarse del lugar. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

Identificación y detención

El sospechoso fue identificado como Mauro Alberto Araya Pereyra. De acuerdo con fuentes judiciales, la patente del rodado pudo ser individualizada mediante el análisis de las grabaciones, lo que permitió su localización horas más tarde en un operativo de tránsito.

El hombre, de profesión metalúrgico, fue trasladado a la Central de Policía y posteriormente quedó a disposición de la Justicia para la correspondiente audiencia.

Investigación y audiencia

La causa es investigada por los fiscales Valentina Bucciarelli y Nahuel Ibazeta, de la Unidad Fiscal de Investigación UFI ANIVI, especializada en delitos contra la integridad sexual. La audiencia se realizó ante el juez Eugenio Barbera, quien interviene en el proceso.

La defensa del imputado está a cargo del abogado Claudio Figueroa. Según trascendió, las partes analizarían la posibilidad de avanzar en un acuerdo de juicio abreviado que contemple una pena de cumplimiento condicional. La investigación continúa mientras se define la situación procesal del acusado.