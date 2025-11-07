La industria manufacturera argentina volvió a mostrar signos de debilidad en septiembre. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída del 0,1% en relación con agosto, lo que interrumpió el leve repunte que se había observado el mes previo.

De esta forma, la actividad se contrajo en tres de los últimos cuatro meses y acumula una baja del 3,6% desde mayo, convirtiéndose en el segundo nivel más bajo desde abril. En la comparación interanual, el retroceso fue del 0,7%, reflejando la dificultad del sector para sostener el ritmo productivo en un contexto de alta incertidumbre económica y política.

El informe oficial detalla que la producción textil e indumentaria fue la más golpeada en septiembre, con una disminución del 6,1% respecto del mes anterior. Desde el sector explicaron que la caída responde principalmente a la retracción del consumo interno y a la mayor apertura comercial, factores que presionan sobre las pymes manufactureras.

En tanto, la fabricación de minerales no metálicos, vinculada a la actividad de la construcción, mostró un retroceso del 1,4%, afectada por la desaceleración de las obras privadas y la menor demanda de insumos.

De acuerdo con analistas consultados, la falta de estabilidad macroeconómica, el encarecimiento del financiamiento y la baja en la demanda continúan siendo los principales obstáculos para la recuperación sostenida del sector industrial.