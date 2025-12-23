Más de 1.000 niños y adolescentes de distintos puntos de San Juan participarán este verano del programa Verano Tech 2026, una propuesta educativa y recreativa impulsada por el Gobierno provincial que busca acercar a las nuevas generaciones al mundo de la tecnología y la economía del conocimiento de manera lúdica, gratuita y con fuerte impronta federal.

La iniciativa es organizada por el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI), dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y se desarrollará entre el 12 de enero y el 13 de febrero en seis departamentos de la provincia. A Capital y Sarmiento —donde el programa ya venía realizándose— se suman por primera vez Ullúm, Calingasta, Iglesia y Jáchal, ampliando el alcance territorial de la propuesta.

Publicidad

La posibilidad de llevar Verano Tech a zonas alejadas de los centros urbanos fue posible gracias al financiamiento de fondos mineros y a un trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación. En ese marco, también se abrirán los Centros de Formación Tecnológica para que chicos y chicas de comunidades mineras puedan acceder a las actividades del CECI.

Propuestas innovadoras

Verano Tech 2026 contará con más de 1.000 cupos gratuitos, destinados a niños de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 18 años. La edición de este año incorpora nuevas propuestas educativas que buscan despertar la curiosidad, el pensamiento lógico y la creatividad.

Publicidad

Entre las principales novedades se destacan la Competencia de Robótica, pensada para fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas, y el taller de Aeromodelismo, donde los participantes aprenderán a construir aeromodelos y conocerán los principios básicos del vuelo. Esta última propuesta estará disponible únicamente en la sede del CECI en Capital y en el departamento de Sarmiento.

Además, en todas las sedes se dictarán talleres de Impresión y Modelado 3D, Videojuegos, Dibujo Tradicional y Digital con herramientas de Inteligencia Artificial, ampliando el abanico de opciones formativas para los participantes.

Publicidad

Escuela de Inventores

Otra de las grandes novedades de Verano Tech 2026 es la implementación de “Futura, Escuela de Inventores”, un taller especialmente diseñado para los departamentos más alejados. La propuesta apunta a descentralizar la innovación y permitir que los jóvenes trabajen sobre desafíos reales de sus propias comunidades, diseñando prototipos y soluciones creativas con impacto local.

Este espacio no solo abordará contenidos tecnológicos, sino que también fortalecerá habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación y el trabajo colaborativo, preparando a los participantes para los desafíos de un mundo cada vez más digital.

Desde la organización explicaron que el programa busca aprovechar el receso estival para generar espacios de aprendizaje diferentes: “Verano Tech surge para ofrecer entornos que estimulen la curiosidad, el pensamiento crítico y el intercambio, habilidades fundamentales para la era de la transformación digital”.

Cierre con muestra tecnológica e inscripciones

El programa culminará el sábado 14 de febrero con una gran muestra tecno-didáctica, donde los chicos y adolescentes expondrán los proyectos y prototipos desarrollados durante los talleres.

Quienes estén interesados en participar deberán estar atentos a las inscripciones, que se anunciarán el 29 de diciembre a través del Instagram oficial del CECI.