La íntima foto de la novia de Colapinto tras la presentación en Argentina

La actriz nacida en Estados Unidos de raíces argentinas, Maia Reficco, sorprendió a sus seguidores con una publicación que despeja cualquier duda sobre su presente sentimental. Tras la ovación masiva que recibió Franco Colapinto en su reciente exhibición en Palermo, la artista eligió una captura cargada de complicidad para retratar al joven piloto.

En la imagen se observa a un Colapinto relajado, luciendo una gorra que homenajea a la leyenda del automovilismo Juan Manuel Fangio, mientras lanza un beso a cámara dedicado a su pareja. La reacción de Reficco no se hizo esperar, acompañando la fotografía con iconos de corazones y la insignia nacional, dejando en claro que el vínculo entre ambos atraviesa su mejor etapa.

Este gesto digital llega justo después de que se los viera caminando de la mano por la ciudad, reforzando la idea de un noviazgo que ya no intenta pasar desapercibido. Según trascendió, "el amor está más que blanqueado" y los protagonistas eligen mostrarse naturales ante la mirada del público. Entre risas y muestras de afecto, queda demostrado que "los gestos hablan por sí solos" en esta relación que combina el mundo del espectáculo con el deporte de alto rendimiento.