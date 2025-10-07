El gendarme Héctor Guerrero, quien disparó un cartucho de gas lacrimógeno que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo el 12 de marzo durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso, fue procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal.

La jueza María Servini determinó que Guerrero cometió los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El procesamiento se dio sin prisión preventiva. Además, se embargaron sus bienes por $203 millones, en proporción al daño causado y los gastos del proceso.

El informe médico forense describió que Grillo sufrió herida contuso compleja en rostro, fractura expuesta de cráneo, hematomas subdural y epidural, con tiempo de curación e inutilidad laboral superior a 30 días, poniendo su vida en riesgo.

El manual del arma utilizada indica que los disparos nunca deben dirigirse hacia una persona y deben efectuarse en forma oblicua hacia el suelo para evitar lesiones graves o muerte.

Durante la indagatoria, Guerrero admitió haber efectuado el disparo, pero negó intención de lastimar: “Jamás tuve la intención de lastimar. Soy inocente”, declaró ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a Servini en el expediente. La investigación también consignó que Guerrero realizó cinco disparos adicionales de manera prohibida durante la manifestación.

El caso se suma a una serie de investigaciones sobre el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, especialmente en el contexto de denuncias por uso excesivo de la fuerza y protección insuficiente a periodistas en cobertura de protestas.