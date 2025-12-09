Los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 se caracterizaron por la tranquilidad, desmarcándose de las ceremonias anteriores que a menudo estuvieron "llenas de escándalos". Sin embargo, la llegada de una de las parejas más esperadas no pasó desapercibida para "el ojo avezado de la prensa de espectáculos".

Griselda Siciliani, cuya serie "Envidiosa" estaba "entre las favoritas a ganarse todos los premios", era una de las nominadas estrella. Aunque los fotógrafos y cronistas "la esperaban en la alfombra roja para conocer las expectativas de la noche y ver su look," ella no apareció.

La actriz hizo su entrada una vez que el evento había comenzado, llegando "apurada de la mano de Luciano Castro y acompañada por su hija Margarita y Esmeralda, la hija de su pareja".

La tardanza no fue casual. Lo que nadie imaginó es que "esa llegada tardía habría sido planeada minuciosamente para evitar cualquier tipo de cruce con Sabrina Rojas". Rojas, la ex de Castro, estaba desempeñándose como "conductora de la previa" y, por lo tanto, se encontraba "en la alfombra roja recibiendo a las figuras".

Según contó Pampito en Puro Show, la decisión de eludir a Rojas no fue de último momento. El conductor reveló que "Hace más de diez días que él le pidió a la gente de América, no cruzarse en la entrada con Sabrina". La idea original de la pareja era "entrar por otro lado".

A pesar de la cuidadosa planificación, el encuentro fue inevitable, y "al final, se terminaron viendo las caras". Gustavo Méndez relató los detalles en La mañana con Moria: "Hubo un momento en el que se cruzaron pero Sabrina miró para un lado y Griselda y Luciano miraron para el otro".

El momento más tenso de la noche, según el reporte, ocurrió cuando la hija de Sabrina vio a su madre. Pampito detalló: "Según el conductor, hubo un momento muy incómodo cuando la hija de Sabrina vio a su madre y habría intentado acercarse a ella pero su padre no se lo habría permitido".