En una estrategia conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal, San Juan avanza en un plan para prevenir el grooming en el ámbito escolar, en respuesta al crecimiento de casos detectados en la provincia. La iniciativa contempla la realización de jornadas institucionales en escuelas, con charlas, materiales audiovisuales y acompañamiento técnico para docentes, estudiantes y familias.

El eje de esta política pública será el programa “Modo On”, impulsado por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, que busca generar conciencia sobre una problemática que, según datos oficiales, no solo crece en cantidad sino también en complejidad.

La propuesta se consolidó tras una reunión encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, junto a equipos técnicos de ambas áreas. El objetivo es fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo y promover el uso responsable de la tecnología, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Un delito que crece y preocupa

Desde el Ministerio Público advirtieron que el grooming impacta principalmente en menores de entre 9 y 14 años, aunque también se registran casos en adolescentes de mayor edad. La expansión del uso de redes sociales y plataformas digitales aparece como uno de los factores que facilita este tipo de delitos.

“Es un delito que afecta fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes”, aseveró Baigorrí en diálogo con DIARIO HUARPE. En ese sentido, el fiscal remarcó que la experiencia iniciada el año pasado permitió visibilizar la problemática, pero que ahora se busca dar un paso más con una intervención estructurada dentro del sistema educativo.

“Vamos a desarrollar unos videos para que se puedan trabajar en todas las escuelas de la provincia en una jornada institucional que esté verdaderamente dedicada a esto”, señaló.

Jornadas en las escuelas y abordaje integral

El programa prevé la implementación de jornadas específicas dentro del calendario escolar, donde se abordará el grooming con contenidos adaptados a cada edad. Los materiales incluirán recursos audiovisuales segmentados, pensados tanto para estudiantes como para docentes y familias.

Según detallaron, la estrategia no se limitará a la proyección de videos, sino que contará con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios en cada establecimiento educativo.

La intervención incluirá a los equipos técnicos escolares y el Ministerio Público estará disponible para asistir en los casos que lo requieran. “Se va a trabajar con equipos interdisciplinarios el abordaje, no solamente con los docentes, sino también con los equipos técnicos de cada una de las escuelas y siempre también la fiscalía va a estar a disposición para acompañar y prestar aquella asistencia que sea necesaria”, agregó.

El rol clave de la escuela y la prevención

Desde Educación y Fiscalía coincidieron en que la escuela cumple un rol central en la construcción de ciudadanía digital y en la detección de situaciones de riesgo. En ese marco, se busca fortalecer las herramientas de los adultos responsables para actuar ante señales de alerta.

El programa también contempla contenidos específicos para familias, con el objetivo de ampliar la red de protección y mejorar la capacidad de acompañamiento en el uso de dispositivos y plataformas digitales.

La iniciativa surge a partir del análisis de causas penales vinculadas al grooming y a la difusión no consentida de contenido íntimo, delitos que generan graves consecuencias en la integridad psicológica, la privacidad y la seguridad de las víctimas.

En todo San Juan

Las jornadas se implementarán en establecimientos educativos de todos los niveles en la provincia, con una planificación progresiva que permita alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes y comunidades educativas.

Qué es el grooming

El grooming es un delito en el que un adulto contacta a un menor por redes sociales o plataformas digitales con fines sexuales. A través de engaños y manipulación, busca ganar confianza para obtener material íntimo o concretar un encuentro. Suele desarrollarse de forma progresiva y sin que la víctima advierta el riesgo en una primera instancia.

Dato

En todo el año pasado hubo 77 casos de grooming judicializados y en el primer trimestre de este 2026, ya son 26.