La masa de hojaldre que todos pueden preparar en casa con pocos ingredientes
El segmento “Yo Cocino” del programa “Yo te invito”, que se emite por HUARPE TV (TDA 19.2) y también en la plataforma Kick, tuvo como protagonista a la cocinera Bárbara Brevieri, quien compartió una receta rápida y económica sobre masa de hojaldre para hacer palmeritas, facturas, con pocos ingredientes.
La propuesta de la jornada fue enseñar a preparar una masa de hojaldre rápida, ideal para quienes buscan soluciones simples y sabrosas. “Fíjate que son cuatro ingredientes más el agua. Básicamente, es harina y manteca. Así de sencillo y de simple para que hagan estas ricas palmeritas que a todos nos encantan”, explicó Barbie.
Ingredientes
La receta requiere 250 gramos de harina 0000, 200 gramos de manteca fría, media cucharadita de sal, media cucharada de jugo de limón y 120 ml de agua fría. Según la cocinera, la clave está en respetar la temperatura de los ingredientes: “La manteca tiene que estar fría. Ojo con eso. También el agua debe estar fría, porque ese es el secreto del hojaldre”.
Durante la preparación, la especialista detalló la técnica de los dobleces que generan las clásicas capas: “Esto es lo que le da el hojaldrado. Hacemos un rectángulo, plegamos como un sobrecito y repetimos tres o cuatro veces. Después, un rato al frío, y listo para usar”.
Barbie destacó la flexibilidad de la masa: “Se pueden hacer palmeritas, facturas, pepas, cañoncitos y hasta tartas. Es una receta universal, sin azúcar, que sirve para lo dulce y lo salado”.
El espacio también se nutrió de anécdotas y humor. Entre risas, la conductora comentó: “Viste que comemos una palmerita y después 20. Son adictivas”, mientras Barbie coincidió en que “realmente son fáciles y quedan espectaculares”.
Adelanto del Día de la Madre
Además, la cocinera adelantó que trabaja en propuestas dulces para el Día de la Madre: “Estamos pensando en un box con tortita, scones y cupcakes. Algo rico para regalar y compartir en familia” concluyó.
