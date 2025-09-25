La millonaria suma de dinero que pide Conor McGregor para pelear en el evento de UFC en la Casa Blanca

El regreso de Conor McGregor a la jaula parece estar más cerca que nunca. El propio peleador irlandés ha intensificado los rumores, confirmando que su objetivo es encabezar el primer evento de la UFC en la Casa Blanca. El histórico evento, programado para el 4 de julio de 2026 como parte de las celebraciones del 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos, ya tiene luz verde por parte del presidente Donald Trump y el presidente de la UFC, Dana White.

A través de sus redes sociales, "The Notorious" ha compartido videos de sus entrenamientos, dejando claro que su preparación está en marcha para un posible enfrentamiento contra Michael Chandler. "¡El campeón regresa! A poco más de ocho meses de la Casa Blanca de la UFC. Tengo ganas de ver cómo mi cuerpo se pone en forma. Mi selección de golpes se está perfeccionando. Mi obra maestra por pintar", publicó, mostrando su determinación por regresar al octágono.

Un regreso ambicioso de Conor McGregor

McGregor, conocido por su potente golpe, aseguró que su entrenamiento está siendo más intenso que nunca. “Voy a golpear más duro y con más veneno que nunca... Mis puños cortan el aire como misiles!”, escribió. Consciente de su estatus como la superestrella más grande de la UFC, el irlandés también reveló las sorprendentes cifras que espera para el evento. "100 millones de dólares por pelear en la Casa Blanca, junto con 100 visas doradas estadounidenses para mí, mi familia y mis amigos", declaró.

El espectáculo que prepara la UFC es un evento masivo sin precedentes, que busca reunir a una multitud. A pesar de que el aforo dentro de la Casa Blanca será de solo 5,000 personas, se instalarán pantallas gigantes para que más de 85,000 espectadores puedan seguir el combate en directo. El pesaje se llevará a cabo en el Memorial a Lincoln, y Dana White ya lo ha descrito como algo "increíble".

Conor McGregor, quien posee casi todos los récords económicos en la historia de la compañía, se muestra ansioso por volver a la acción. "Estoy deseando volver a entretener al mundo de las peleas una vez más. ¡Un placer que jamás doy por sentado!", concluyó, encendiendo las expectativas de los millones de aficionados que esperan su regreso.