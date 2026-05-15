La polémica por el funcionamiento del Hospital César Aguilar escaló políticamente en Caucete. Mientras el concejal José Luis Giménez denunció falta de profesionales, problemas de infraestructura, escasez de insumos y largas filas para conseguir turnos, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, respondió con una fuerte chicana al rosismo: “Es positivo que ahora se acuerden de la salud”.

El contrapunto surgió luego de que el edil caucetero, alineado con la intendenta Romina Rosas, impulsara una ordenanza —que finalmente no prosperó— para reclamar mejoras en el sistema sanitario del departamento.

Según explicó Giménez, la iniciativa se sostenía sobre “cuatro pilares básicos”: recursos humanos, infraestructura, insumos y modernización del sistema de atención.

“Lo que pasa es que no hay la cantidad de profesionales suficientes para la atención las 24 horas del día como debería suceder”, sostuvo el concejal en radio Amanecer.

Además, cuestionó el funcionamiento de los CAPS del departamento y aseguró que eso termina saturando el Hospital César Aguilar. “Hemos estado recorriendo los tres CAPS que no están funcionando, lo cual genera que aquellas personas que tenían un centro de salud cerca tengan que venir obligadamente al hospital”, afirmó.

Giménez también apuntó contra la falta de insumos médicos. “No hay nada, no hay ni una aspirina para darle a los pacientes”, lanzó.

El edil puso además el foco en el sistema de turnos luego de que se viralizara un video de largas filas en el hospital caucetero. “No es justo que una persona con un problema de salud se tenga que mamar tantas horas de tiempo por un turno”, expresó.

Las declaraciones tuvieron rápida respuesta desde el Ministerio de Salud. Dobladez aprovechó para cuestionar políticamente al oficialismo caucetero.

“Es bueno y muy positivo que tanto la Intendencia como el Concejo Deliberante de Caucete, en su segundo mandato, se acuerden de la salud”, disparó el funcionario, en referencia a la gestión de Romina Rosas.

El ministro reconoció atrasos históricos en el sistema sanitario provincial, aunque responsabilizó a gobiernos anteriores por la falta de inversión en la periferia.

“Hay atrasos de 15 o 20 años por falta de mirada a la periferia. Pero tuvo que venir este gobernador, Marcelo Orrego, para enfocarse en la periferia”, afirmó.

Dobladez defendió además las obras realizadas en el Hospital César Aguilar y enumeró mejoras edilicias y tecnológicas. “El hospital de Caucete se arregló entero. Se pintó, se pusieron aires acondicionados, nuevo sistema eléctrico y cañerías que hacía muchísimos años no se tocaban”, aseguró.

También destacó avances en aparatología y servicios médicos. “Se cambió todo el sistema de radiología, ahora es digital y tiene mamógrafo digital”, detalló.

Sobre las largas filas para obtener turnos, el ministro afirmó que “se sumó la recepción de turnos hasta las 21 horas justamente para evitar las colas de la mañana”.

Así, la discusión por la situación sanitaria de Caucete volvió a exponer la tensión entre el rosismo y el Gobierno provincial, ahora con el Hospital César Aguilar en el centro del debate político.