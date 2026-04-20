La película de tiburones en Netflix que te deja con la piel helada

La plataforma Netflix presentó para este 2026 un thriller titulado Embestida que traslada al espectador a un pueblo atrapado por un desastre climático. La historia narra cómo una inundación brutal causada por un fuerte huracán convierte las calles en una trampa donde los residentes deben sobrevivir ante la presencia de tiburones hambrientos.

El elenco principal está liderado por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou, quienes aportan peso dramático a la trama. La presencia de Hounsou destaca por transmitir autoridad y desgaste, mientras que Dynevor se sumerge en un rol mucho más extremo y desesperado que en sus trabajos anteriores. El relato evita distracciones narrativas y se enfoca en la amenaza inmediata que representa el agua subiendo por pasillos anegados donde ningún rincón parece seguro.

La película se posiciona como una opción ideal para quienes buscan suspenso y adrenalina pura sin necesidad de comprometerse con formatos extensos. Al mezclar una catástrofe realista con el terror clásico de depredadores marinos, la obra logra una experiencia intensa que apela a los instintos primarios de resistencia.