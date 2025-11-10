Un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor de un edificio ubicado en calle 48 entre 8 y 9, en el centro de La Plata, tras un operativo de la DDI que investigaba una causa por averiguación de paradero. El hallazgo se produjo luego de que los vecinos alertaran a la Policía por un fuerte olor proveniente de la zona del ascensor, lo que motivó la intervención de bomberos, personal forense y agentes de la División Departamental de Investigaciones.

Según fuentes policiales, el cuerpo se hallaba en avanzado estado de descomposición y correspondía a un vecino del edificio que además administraba algunos de los departamentos. La familia había denunciado su desaparición días atrás, tras no lograr contactarlo, lo que dio inicio a la búsqueda oficial.

De acuerdo con el parte preliminar, personal del Gabinete de Búsqueda de Personas realizaba un relevamiento cuando descubrió el cuerpo. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre se habría arrojado desde el décimo piso, que es el único nivel desde donde el ascensor puede abrirse manualmente. No se detectaron cámaras de seguridad internas que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima ni establecer con precisión el momento de la caída.

La causa quedó en manos de la DDI La Plata, que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y si se trató de un suicidio o de otra situación vinculada a su desaparición.