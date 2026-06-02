La poesía toma el escenario con una nueva edición de Boca de Zorro

La escena cultural sanjuanina volverá a tener un espacio para la poesía performática con una nueva edición de Boca de Zorro, el Slam Poético San Juan, que se desarrollará el próximo sábado 6 de junio desde las 20 en la Sala Cooperativa Teatro de Arte.

El evento tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Bernardo O'Higgins 501 Este y convocará a poetas, escritores y público en general para compartir una jornada donde la literatura se combina con la puesta en escena y la participación colectiva.

La propuesta, que ha logrado consolidarse como uno de los encuentros de poesía oral más destacados de la provincia, promueve la lectura y la interpretación de textos propios frente al público, en el formato conocido internacionalmente como "slam poético". Esta modalidad combina literatura, expresión corporal y competencia amistosa, permitiendo que los participantes presenten sus obras en vivo.

La organización está a cargo del equipo de Slam San Juan junto al colectivo cultural Momentos en Prosa, que impulsan estos encuentros con el objetivo de fortalecer los espacios de difusión para escritores emergentes y fomentar el intercambio artístico dentro de la comunidad local.

Un espacio para la poesía en vivo

Los organizadores destacaron que el evento está abierto tanto a quienes deseen participar como a quienes quieran asistir como espectadores. La convocatoria para poetas estuvo abierta durante las semanas previas al encuentro y despertó el interés de artistas locales vinculados a la escritura y la oralidad.

Además de las presentaciones, Boca de Zorro busca generar un ámbito de encuentro entre autores y público, promoviendo la circulación de nuevas voces dentro de la literatura sanjuanina.

Las entradas pueden adquirirse a través de los canales habilitados por la organización, que también brinda información mediante sus redes sociales y contacto telefónico.