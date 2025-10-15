En el marco de las tareas investigativas sobre sustracción de vehículos, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes llevó a cabo dos procedimientos en distintos puntos de San Juan que permitieron recuperar motocicletas con pedido de secuestro.

El primero de los operativos tuvo lugar en el lateral de Circunvalación y calle Salta, donde los efectivos entrevistaron a un menor de edad, oriundo de Chimbas, que se desplazaba en una motocicleta marca Corven Triax 250cc tipo enduro, con una placa de dominio apócrifa.

Al verificar los números de motor y cuadro, los investigadores determinaron que el dominio correspondía a un rodado que registraba pedido de secuestro por robo, conforme al legajo N.º 558/24 de Comisaría 4.ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Por disposición judicial, se procedió al secuestro del vehículo y se dio intervención al Juzgado de Menores.

Otra de las motos recuperadas en los operativos de la Policía.

Horas más tarde, en otra recorrida por avenida General Paz, el personal observó una motocicleta que también presentaba una patente irregular. En esta ocasión, los uniformados entrevistaron al conductor, un mayor de edad oriundo de Santa Lucía, en la intersección de calles Alem y Valdivia, en Capital.

El hombre circulaba en una motocicleta marca Gilera Smash 110cc, color negro, con dominio apócrifo. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro por robo agravado, según la Comisaría 17.ª, con intervención de la misma unidad fiscal.

Por disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las investigaciones pertinentes.