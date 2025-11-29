Desde su arribo a Buenos Aires, Rosalía ha despertado una gran emoción entre sus seguidores argentinos, quienes no dudaron en manifestar su cariño con mensajes y fotografías. Durante su estadía, la cantante española se sumergió en la cultura local, explorando la gastronomía y visitando lugares emblemáticos de la ciudad.

Su vínculo con Boca Juniors nació cuando Mario Pergolini le regaló una camiseta del club en su programa, lo que la llevó a profundizar su interés por la pasión xeneize. Así, acompañada por el rapero Trueno, visitó La Bombonera para conocer de cerca el mítico estadio.

En las primeras imágenes difundidas, Rosalía apareció junto a Trueno en la cancha. El rapero, con un mate en mano y termo bajo el brazo, la acompañó mientras ella subía las escaleras y expresaba su asombro: “No sé por qué me da nervios. Qué chulo. Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca”. Trueno, oriundo de La Boca, comentó con emoción: “Llegamos al momento de la verdad, tierra sagrada, qué lindo esto”.

Una vez en el césped, la intérprete de “La Perla” preguntó si podía correr un poco, se quitó el calzado y corrió por el campo. Al regresar, fue recibida con regalos por parte de Trueno y representantes de Boca Juniors, quienes le entregaron una camiseta azul y amarilla con su nombre y el número diez en la espalda. Al verla, Rosalía manifestó: “Qué Chulo, bien. Sabés que me han dado dos”.

Una autoridad del club le comentó: “El presidente te la manda”. Con una sonrisa, la artista agradeció y se dirigió a Trueno y su equipo: “Muchas gracias presi, no sé dónde está, pero gracias. Gracias a los dos por hacerme sentir tan bienvenida, por ser tan cariñosos conmigo, por haberme enseñado tantas cosas que no sabía, por esa comida tan rica, por esta experiencia aquí. Cuando vengas a Barcelona os cuidamos”.

Rosalía también ingresó al vestuario, donde le explicaron las rutinas y la distribución que tienen los jugadores los días de partido. Sorprendida, comentó: “Ah, que chulo. Chulisimo, me encanta el diseño. ¿Qué es esto? Para poner sus pertenencias. Cada uno con su rutina, una que hacen todos”, mientras sonreía impresionada.

Antes de esta visita, la cantante ofreció su primera entrevista en Argentina en Luzu Tv, donde relató su experiencia en el país. Al ser consultada sobre cómo la estaba pasando, respondió con una sonrisa: “Muy rico, me comí una medialuna. Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”.

Sobre la gastronomía local, Rosalía detalló: “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”.

Al continuar la charla, la cantante confesó que probó casi todo, incluyendo el flan con dulce de leche y crema, demostrando su disposición a experimentar con la cocina argentina.