El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 continúa este sábado en el Circuito Internacional de Lusail con dos momentos clave: la carrera Sprint a las 11 y la clasificación principal a partir de las 15 horas. El piloto argentino Franco Colapinto, representante de Alpine, partirá desde el fondo de la parrilla en la Sprint, buscando remontar posiciones en una jornada decisiva.

Tras una complicada jornada de viernes, Colapinto y su compañero Pierre Gasly enfrentarán dificultades en la última carrera Sprint del año. Ambos pilotos saldrán desde las posiciones 20 y 19 respectivamente, debido a problemas técnicos que afectaron el rendimiento de sus monoplazas durante las prácticas y la clasificación.

El argentino explicó que sufrieron daños en el piso del auto a raíz de los saltos en curvas rápidas, lo que los obligó a reemplazar esa pieza por una versión con menor carga aerodinámica. Colapinto detalló: "No tuve agarre en toda la sesión" y agregó que "tuvimos que cambiarlos, pero no tenemos más, así que son pisos de otro lugar con otra carga". Esta situación afectó negativamente el ritmo y la estabilidad del Alpine A525, complicando la confianza del piloto al volante.

Sobre la conducción, Colapinto señaló: "No sentir el agarre ni tener carga complica todo, y no te deja disfrutar el manejo. Es un auto que es complicado de llevar, inestable y que no se siente rápido". Estas dificultades se reflejaron en la clasificación para la Sprint, donde el piloto quedó eliminado en la SQ1, junto a otros competidores como Lance Stroll y Lewis Hamilton.

En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri consiguió la pole position para la carrera Sprint y se enfrentará a Lando Norris, mientras Max Verstappen observa expectante los resultados. La transmisión en vivo del evento está disponible a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1TV, y también se puede seguir el minuto a minuto en Olé.

Este sábado será clave para Colapinto, quien tras un difícil paso por Las Vegas, donde su auto sufrió un impacto, busca sumar puntos por primera vez con Alpine en Qatar. En la única sesión de entrenamientos libres, registró un tiempo de 1:23.529 con neumáticos duros, ubicándose en la última posición, y no pudo mejorar debido a un despiste y los daños en el vehículo.