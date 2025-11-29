Disney Plus anunció que, a partir del 11 de diciembre de 2025, los canales deportivos ESPN y ESPN3 dejarán de estar incluidos en su plan Estándar. Esta modificación implica que dichos canales solo podrán ser vistos a través de la suscripción Premium.

La plataforma explicó que, aunque ESPN y ESPN3 quedarán fuera del plan Estándar, otros contenidos deportivos podrían seguir disponibles en esta modalidad. Sin embargo, quienes deseen acceder a la programación completa de ESPN deberán realizar un cambio al plan Premium.

Este ajuste forma parte de una estrategia de Disney Plus para potenciar su plan Premium, concentrando en él los canales deportivos más importantes, mientras que el plan Estándar ofrecerá una selección más limitada en deportes.

Recientemente, Disney Plus también realizó un aumento en sus tarifas en Estados Unidos, aunque esta actualización aún no afecta a Guatemala. La empresa recomienda a los usuarios estar atentos ante posibles modificaciones en los precios y condiciones del servicio en el futuro.

Con esta medida, la plataforma busca segmentar su oferta y promover la suscripción Premium para quienes demandan acceso completo a los contenidos deportivos de ESPN y ESPN3, reforzando así la diferenciación entre sus planes de servicio.