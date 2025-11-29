En el Parque Provincial Patagonia Azul, ubicado en la costa de Chubut, un proyecto científico del Conicet ofrece una mirada única a la vida de varias aves marinas, entre ellas los pingüinos de Magallanes, petreles gigantes del sur y cormoranes imperiales. Gracias a cámaras instaladas en las islas del área protegida, la iniciativa permite seguir en tiempo real la actividad de estos animales durante su temporada reproductiva.

El investigador Flavio Quintana, líder del proyecto, explicó que el objetivo es captar momentos cruciales que suelen pasar inadvertidos durante las visitas de campo, como la incubación de los huevos, la alimentación de los pichones, el cambio de guardia entre los adultos, las tormentas que afectan la costa y la presencia de intrusos cerca de los nidos.

Estas cámaras, que funcionan con estaciones autosustentables en zonas de difícil acceso, garantizan un monitoreo constante sin perturbar la vida natural de las aves, lo cual es fundamental para proteger especies muy sensibles a la presencia humana. Además, la calidad y continuidad del streaming superan ampliamente las metodologías tradicionales, como el uso de teleobjetivos.

Más allá del atractivo visual, el proyecto posee un valor científico destacado. La transmisión continua permite medir con precisión indicadores clave, como la frecuencia diaria con que los adultos alimentan a sus crías, la duración de sus viajes al mar, el momento exacto de las puestas y eclosiones, y las causas detrás de los nidos que fracasan.

Estos datos son esenciales para evaluar la salud del ecosistema local. Por ejemplo, si disminuye la disponibilidad de peces o aumentan las tormentas, las aves reflejan rápidamente estos cambios en su éxito reproductivo, proporcionando información valiosa para la conservación.

Quienes deseen observar en vivo esta fascinante ventana a la naturaleza pueden acceder gratuitamente al streaming a través de YouTube, desde cualquier dispositivo, en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0Ox2Ka_T9BY.