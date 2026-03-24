En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y al cumplirse 50 años del golpe de Estado que instauró una dictadura cívico-militar en 1976, el Ministerio Público Fiscal dio un reporte estadístico detallado sobre las causas abiertas y también definidas de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que generó el terrorismo de Estado.

A medio siglo de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina contemporánea, el organismo hizo un relevamiento desde que, en 2006, tras la anulación de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, se iniciaron nuevos juicios en todo el país.

El informe indica que unos 1.231 represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias dictadas. Sin embargo, 250 fueron absueltos. En la actualidad, hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados. Sin embargo, el dato más preocupante y que genera bastante disconformidad por parte de las familias de las víctimas, querellantes y organismo de Derechos Humanos, que más del 80 % de las genocidas detenidos se encuentran con el beneficio de la prisión domiciliaria.

El relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que actualmente son 504 los represores detenidos, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. De las restantes, 61 están alojados en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo y 18 en diferentes establecimientos carcelarios.

En este contexto, todavía hay 1.582 entre civiles y militares investigados que permanecen en libertad. La representación gráfica de privados/as de la libertad y libres muestra que en 2026 la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas.

Tanto en estas causas como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292. En los expedientes en investigación hay 517 imputados por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagados y aguardan la resolución de su situación procesal.

No obstante, aún siguen 33 prófugos que no rinden cuentas a la Justicia.

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