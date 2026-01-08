Sofía Gonet sorprendió en MasterChef Celebrity al lucir la cabeza rapada. Ante su aparición, Wanda Nara exclamó: “Hay alguien nuevo”. Luego, la conductora consultó al resto: “En el programa anterior tuvimos el reemplazo de Maxi (López), hoy, ¿quién reemplaza a La Reini?”. La influencer explicó que utilizó una prótesis de látex y afirmó: “Hoy soy Germán Martitegui”.

Respecto a su cambio estético, Gonet declaró: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán en su libro meMoria, y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”. Nara la halagó diciendo: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”.

Publicidad

Por su parte, el jurado Martitegui opinó: “Me parece que tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica esté sin pelo y le quede bien”. Finalmente, la concursante manifestó: “Espero que me traiga suerte en la cocina, meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico, como hace él. Mi idea era ser Martitegui con tetas”.