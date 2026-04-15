Psicologia explica la fortaleza mental de las generaciones pasadas

La psicología analiza actualmente a la generación que creció durante las décadas de 1960 y 1970 por haber desarrollado una fortaleza mental poco común hoy. Los especialistas señalan que esta capacidad no surgió de una crianza planificada, sino de un contexto social marcado por la autonomía.

En aquel entonces, los menores pasaban muchas horas sin supervisión cercana, resolviendo problemas y tomando decisiones propias. Lo que hoy podría interpretarse como "dejar a los chicos a la deriva" era simplemente la norma de la época.

Esta ausencia de intervención adulta constante forzó el desarrollo de habilidades como la resolución de conflictos, la autorregulación emocional y la tolerancia a la frustración. Actividades cotidianas como regresar solos al hogar, gestionar peleas con amistades o soportar el aburrimiento sin pantallas ni adultos presentes fueron determinantes para alcanzar la "resiliencia psicológica". Este fenómeno se vincula con la "inoculación al estrés", un proceso donde enfrentarse a dificultades moderadas potencia la capacidad de adaptación futura.

En contraste, los niños actuales viven en entornos sumamente estructurados donde los adultos actúan con rapidez ante cualquier incomodidad. Aunque se busca protegerlos, esta dinámica puede limitar el desarrollo de capacidades emocionales esenciales al privarlos de desafíos reales y aprendizaje autónomo. No obstante, los expertos aclaran que no todo es positivo en la "dureza mental" de esas décadas.

Muchos adultos de aquel periodo tienen problemas para expresar emociones, pedir ayuda o reconocer malestares personales. La tendencia a "resolver todo solos" suele derivar en la represión de sentimientos o la minimización de problemas. El equilibrio resulta fundamental, pues la fortaleza no se enseña con palabras, sino mediante experiencias.