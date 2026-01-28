La Dirección de Vialidad Nacional elevó un nuevo informe sobre el estado de rutas provinciales y nacionales, teniendo en cuenta que la mayoría se vieron afectadas por las intensas lluvias de los últimos días.

La novedad del reporte, indica que indica que la Ruta Nacional nº 150, el tramo comprendido entre Huaco y el Parque Provincial Ischigualasto, (kilómetros 125 y 131) y la zona de túneles (Túnel 4 y Túnel 5) se encuentra transitable en condiciones seguras.

La cuadrilla de operarios logró finalizar con las tareas de limpieza y despeje de calzada tras la caída de rocas en el sector mencionado. El personal del organismo trabajó en el lugar durante varias horas restableciendo las condiciones normales de circulación.

Si bien el camino es transitable, debe tomarse con precaución y circular con una velocidad moderada, para evitar siniestros viales.