La sanjuanina Maribel Aguirre volvió a posicionarse entre las mejores del país tras consagrarse campeona de la clasificación general en la tercera edición femenina de la Doble San Francisco–Miramar de Ansenuza 2025, disputada el último fin de semana en la provincia de Córdoba. La representante local, de 26 años, ganó las dos etapas del recorrido, que totalizó cerca de 270 kilómetros, imponiendo un ritmo sólido y decisivo frente a un pelotón de 50 ciclistas.

En la general, Aguirre superó a Agustina Fernández y Jennifer Francone, quienes completaron el podio. La competencia fue organizada por el Club Sportivo Belgrano de San Francisco y fiscalizada por la Federación Ciclista Cordobesa. Además de la campeona, hubo presencia sanjuanina con la participación destacada de Ludmila Aguirre, Constanza Pezzotti y Abril Capdevila.

El triunfo se suma a un cierre de año brillante para Aguirre, que a fines de octubre se adjudicó la general del Tour Femenino Internacional de Uruguay, disputado en Colonia del Sacramento. En esta edición de la prueba cordobesa también se corrió la rama masculina, en la que el ganador fue Agustín Fraysse.

Tras lograr la victoria, Aguirre compartió sus sensaciones en redes sociales y definió la carrera como “una clásica de nuestro país”, destacando las exigentes condiciones climáticas, la preparación previa y la satisfacción por cumplir cada objetivo planteado para esta etapa de la temporada.