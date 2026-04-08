En un operativo que generó alivio y, a la vez, indignación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular un punto de venta de drogas en la ciudad de Córdoba. La detenida, una mujer con antecedentes previos por delitos similares, operaba un búnker de comercialización de estupefacientes ubicado estratégicamente frente a un merendero de barrio Villa Richardson.

El procedimiento, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, consistió en tres allanamientos simultáneos sobre la calle Belgrano al 1600 y pasajes aledaños. La ubicación del punto de venta era especialmente sensible, ya que no solo se encontraba frente al comedor infantil, sino también en las cercanías del Hospital Misericordia y del Establecimiento Penitenciario N° 9.

Secuestro de droga y efectivo

Durante las irrupciones, los efectivos policiales lograron incautar elementos clave para la causa:

Varias dosis de cocaína listas para la venta.

$448.000 en efectivo, presuntamente fruto de la actividad ilícita.

Psicofármacos y una balanza digital.

Elementos de fraccionamiento y corte.

Una reincidente en la mira

La mujer detenida no es una desconocida para la justicia. Según confirmaron fuentes oficiales, ya contaba con antecedentes por narcomenudeo, lo que agrava su situación procesal. El hecho de que llevara adelante su actividad ilícita frente a un espacio donde asisten diariamente niños y adolescentes fue uno de los detonantes para acelerar la investigación.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenó el traslado de la sospechosa y el secuestro de los materiales a sede judicial. La causa quedó caratulada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.