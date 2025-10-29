Esta semana, la Federación Ciclista Sanjuanina anunció cambios importantes en el inicio y la estructura del fixture oficial de la temporada de ciclismo en ruta 2025-2026. Si bien el campeonato se mantiene con fecha de arranque para el domingo 2 de noviembre, la primera carrera no se correrá en Albardón, como se había informado anteriormente.

Según confirmó su presidenta, Alejandra Perona, la apertura se realizará en Media Agua, departamento Sarmiento, con concentración a las 10:30 horas en la Plaza Dominguito, frente al edificio municipal, y largada oficial desde las 11 de la mañana. El circuito recorrerá sectores como Tres Esquinas, Cochagual, Los Berros y Pedernal, en un trazado de 120 kilómetros.

Las inscripciones estarán abiertas el sábado 1 de noviembre, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Rawson 860 Sur, Capital.

La organización de esta primera fecha estará a cargo de la Unión Vecinal Manuel Belgrano, con fiscalización de la Federación y apoyo de la Municipalidad de Sarmiento junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte provincial.

El nuevo calendario oficial incluye 16 fechas, que se desarrollarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con clásicos tradicionales como la Doble Calingasta, la Doble Chepes, el Giro del Sol, la Vuelta a San Juan, y la Mendoza–San Juan, entre otros.

Además, se confirmaron las entidades organizadoras de cada competencia, garantizando la continuidad de un cronograma federal y con representación de distintos clubes y uniones vecinales de toda la provincia.

Con estos ajustes, la Federación busca optimizar la logística, mejorar la participación de los equipos y garantizar mayor seguridad vial para los ciclistas durante toda la temporada.