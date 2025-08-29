La tercera temporada de Monstruo llega a Netflix

Netflix ha confirmado la fecha de estreno para la tercera temporada de su exitosa serie antológica, Monstruo. Bajo el título Monstruo: La historia de Ed Gein, la nueva entrega se centrará en la vida y crímenes del infame asesino en serie de la década de 1950, cuyos actos de asesinato y profanación inspiraron directamente a películas icónicas del género de terror como Psicosis, El silencio de los inocentes y La matanza de Texas.

La sinopsis oficial de Netflix describe a Ed Gein como un recluso "amable y afable" que vivía en una granja de Wisconsin, ocultando una "casa de horrores" que redefiniría la pesadilla americana. La trama de la serie explorará los crímenes de Gein, impulsados por el aislamiento y una obsesión por su madre, y cómo su legado se convirtió en el modelo del terror moderno, influyendo en un género completo y generando una fascinación cultural por los asesinos seriales.

El elenco principal de la serie incluye a Charlie Hunnam en el papel protagónico de Ed Gein. Lo acompañan figuras como Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams y Joey Pollari, entre otros. La serie está programada para su lanzamiento en la plataforma de streaming el próximo 3 de octubre.

Una serie muy seguida por los usuarios de Netflix

Este nuevo capítulo de la franquicia sigue a las exitosas temporadas anteriores, que exploraron las historias de Jeffrey Dahmer en 2022 y de los hermanos Lyle y Erik Menéndez en 2024. La popularidad de la serie ha llevado a Netflix a confirmar una cuarta temporada, que se centrará en el caso de Lizzie Borden, la joven acusada en 1892 de asesinar a sus padres con un hacha, un crimen que también capturó la atención de la prensa y la cultura popular de la época.

La confirmación de la cuarta entrega, sumado al próximo estreno de la temporada de Ed Gein, demuestra el éxito de la saga Monstruo. La narrativa de la serie ha logrado conectar con la audiencia al profundizar en las mentes de algunos de los criminales más notorios de la historia, ofreciendo una perspectiva que trasciende el sensacionalismo y se adentra en la psicología y el impacto cultural de sus crímenes.