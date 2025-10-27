Una alerta meteorológica activó la decisión de las autoridades de suspender las actividades en los Institutos Preuniversitarios. Esta medida preventiva afecta tanto las tareas administrativas como las académicas.

La suspensión se aplicó específicamente a partir del turno siesta y el turno tarde.

En cuanto al ámbito educativo, las actividades académicas no cesarán por completo, sino que migrarán al plan de continuidad pedagógica. Esto implica que las clases deberán seguirse de manera remota o virtual, según lo estipulado por dicho plan.

Se hizo una aclaración específica respecto a una materia: la actividad de Educación física queda totalmente sin actividad durante la tarde.