La vida del Dibu Martínez tras haber ganado el Mundial con la Selección Argentina

El regreso del Dibu Martínez a la Premier League tuvo de todo, con emociones positivas y negativas. Sin embargo, el arquero del Aston Villa está más tranquilo desde que ganó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Volvió como suplente del sueco Robin Olsen tras pocos días de entrenamiento, pero recuperó la titularidad gracias a las buenas actuaciones. En las últimas horas habló con Sky Sports y contó cómo es su vida ahora.

Al comienzo de sus dichos, el Dibu Martínez expresó: "No, no tomo alcohol. No tomo gaseosas. Volví a Gran Bretaña y dormía 14-15 horas por noche. Wow, sólo necesitaba 7-8 horas de sueño. Ahí vi cuánta adrenalina... lo que me costó regresar. Como dije antes amo este club, quería estar acá lo antes posible. Tenía que disfrutar con mi país pero desde que llegué estoy muy concentrado con el club que me dio todo".

"Soy un agradecido de estar acá. En varios momentos pensé que no era lo suficientemente bueno y que no iba a ser el arquero que siempre soñé ser. Siempre tuve el talento desde una edad muy temprana y llegué a uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Tener una carrera exitosa y ser el número 1 de Argentina, ese era mi objetivo. Nunca soñé en ganar el Mundial o la Champions League", argumentó el portero de la Selección Argentina.

Siendo campeón del mundo a sus 30 años, además de representar a uno de los clubes más conocidos históricamente del la liga inglesa, el Dibu destacó lo siguiente: "Lo hice, jugué con el mejor de la historia. El único que completó el fútbol porque creo que nadie hizo lo que Messi logró. Tuve baches y problemas en el camino, pero pude superarlos. Hoy soy el arquero que siempre quise ser".

Dibu Martínez va por todo

Cabe resaltar que el próximo lunes 27 de febrero, la FIFA entregará los premios The Best en París a los mejores talentos del año. Es allí justamente donde el Dibu Martínez estará peleando por un galardón, ya que es finalista por "el mejor arquero". Peleará con el marroquí Yassine Bono y el belga Thibaut Courtois. A su vez, estará acompañado por Lionel Messi, Julián Álvarez y Lionel Scaloni en otras categorías.