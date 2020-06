La voleibolista sanjuanina que sueña con estar en Tokio 2021

El pasado 10 de enero clasificó integrando “Las Panteras”, la Selección Argentina Femenina de Vóley, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Esto lo logró en Bogotá, Colombia, tras ganarle la final del Preolímpico al combinado local por 3-2. En la albiceleste comparte plantel con su coterránea y amiga Candelaria Herrera.

Daniela no llegó a la selección mayor de casualidad, ya que tiene un pasado en las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y la Primera de “Las Patitas”, equipo de vóley de la Universidad Nacional de San Juan. Con tal solo 22 años, se convirtió en una de las jugadoras más importantes del combinado mayor femenino.

La punta receptora heredó su pasión por el vóley desde chiquita, gracias a su mamá Cecilia, reconocida exvoleibolista. Actualmente representa a River en la Liga Femenina de Vóley, torneo donde el “Millonario” se mide con 14 clubes de diferentes puntos del país. Entrenar en ese estadio y visitar diariamente el gimnasio del Monumental es todo un sueño para la jugadora sanjuanina.

Entre sus destacadas participaciones en la Selección Argentina, cabe señalar que integró el plantel que finalizó subcampeón en el Sudamericano Sub 20 en Brasil, en el año 2016. “Nosotras nos propusimos llegar a la semifinal, alcanzar la final fue una ganancia muy importante y no sé si lo esperábamos. Confiábamos en nosotras pero también estaba difícil, hay equipos que están muy completos, pero nosotras jugamos bien, así que lo pudimos resolver bastante bien”, comentó Daniela.

Con el pasar de los años, y en base a sus solidas actuaciones, pudo ser parte de los planteles del Sub 20 y Sub 21 de la Argentina. Luego alcanzó su sueño máximo: integrar la selección mayor. Nacida el 19/02/1998, la deportista sanjuanina jugó la Copa Juvenil Sudamérica entre 2016 y 2017, y el Campeonato Mundial Sub 18 en Perú 2015, por nombrar algunas competencias de mayor importancia.