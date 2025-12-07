Lali Espósito y Natalia Oreiro se besaron en pleno show: por qué

La energía del "Girl Power" se desató sobre el escenario de Montevideo. Lali, en medio de su tour "No vayas a atender cuando el demonio llama", sorprendió al público con la aparición de una invitada especial: Natalia Oreiro. Las aclamadas cantantes y actrices hicieron vibrar la ciudad uruguaya con un dueto que no estaba en el libreto.

La intérprete de "Fanático" cautivó al público del país vecino con su increíble espectáculo. Las artistas compartieron dos de los clásicos de Oreiro: "Cambio dolor" y el icónico "Tu veneno".

El show alcanzó su punto álgido cuando, como broche de oro, Lali se arrodilló para rendirle honores a su colega, resaltándola como artista. Oreiro correspondió el elogio con un "pico" del que se habla fervientemente a ambos lados del Río de La Plata, encendiendo las redes y los sitios webs.

Lejos de cualquier rumor de disputa que pudiera haber existido desde su trabajo juntas en "Solamente Vos", Lali y Natalia Oreiro se mostraron radiantes y felices de compartir el escenario. Tras el espectáculo, la artista uruguaya dejó un mensaje conmovedor en sus redes sociales, destacando: "Épico show anoche de @lali en Montevideo. Una locura acompañarte de sorpresa en mi tierra. Gracias por cumplir sueños, nuestras niñas interiores estaban felices. Mucha admiración para vos y todo tu equipo, y un público inolvidable en una noche mágica!".

La estrella de la noche respondió inmediatamente el gesto, asegurando: "Te adoro desde siempre. Gracias por decirme que sí y venir con toda tu luz y poderío a sorprender a la gente de tu tierra!".