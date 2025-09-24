Lanús hizo historia en Río de Janeiro y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana. Este martes, en el Estadio Maracaná, el equipo de Mauricio Pellegrino empató 1-1 con Fluminense y selló la clasificación gracias al 2-1 global. Con orden, efectividad y carácter, el Granate se metió entre los cuatro mejores del torneo. En la ida, disputada en La Fortaleza, Marcelino Moreno había marcado el 1-0 que le dio ventaja a los bonaerenses. En la vuelta, sin embargo, el trámite arrancó cuesta arriba: a los 20 minutos, Agustín Canobbio sorprendió con una chilena que igualó la serie y encendió la ilusión del conjunto brasileño.

La tensión aumentó con los incidentes entre hinchas visitantes y la policía local, lo que obligó a demorar el inicio del segundo tiempo. Una vez reanudado, Fluminense dominó la posesión, pero Lanús fue más certero. En un contraataque preciso, Dylan Aquino combinó con Moreno y puso el 1-1 que resultó decisivo para la clasificación.

En el cierre, el conjunto argentino tuvo chances claras para ampliar la ventaja, mientras que los locales también fallaron ocasiones que podrían haber cambiado la historia. Finalmente, el 2-1 global fue suficiente para que Lanús avance a semifinales y alimente la ilusión de volver a ser protagonista en el plano continental.

El próximo rival del Granate saldrá del cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que definirán la serie este jueves en Santiago tras haber empatado sin goles en Perú.