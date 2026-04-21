Lanzaron nueva edición del Premio a la Calidad para empresas sanjuaninas

Con una mirada cargada de optimismo sobre el horizonte económico de la región, el vicegobernador Fabián Martín aseguró que San Juan se encamina a un liderazgo productivo inédito en la República Argentina. Durante el lanzamiento de la 18° edición del Premio Provincial a la Calidad, el funcionario vinculó la consolidación de las políticas de Estado con el inminente despegue de sectores estratégicos, proyectando un crecimiento que pondrá a la provincia en la cima del mapa nacional en el corto plazo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Martín fue contundente sobre el potencial local: "Sin duda San Juan está destinada a ser, para mi modo de ver, dentro de tres o cuatro años, la provincia más importante de la República Argentina. Por todo lo que se va a generar, por todo lo que se está generando. Y esto hay que estar a la altura de las circunstancias".

La calidad como requisito para el desarrollo

Para el vicegobernador, alcanzar el estatus de privilegio requiere que el entramado productivo local se adapte a estándares internacionales. "Imagínense que los emprendimientos mineros, tiene los inversores más fuertes en San Juan. Sin embargo, en cualquier rubro productivo están pidiendo ya a las empresas triple normas de calidad. Es decir, la certificación por tres empresas distintas", detalló.

En este sentido, resaltó que el desafío es permanente y no una meta de llegada: "Certificar normas de calidad es un desafío todos los días. Es un desafío permanente. San Juan es una tierra de oportunidades. San Juan crea expectativas para empresas locales, para empresas nacionales, para empresas internacionales. Y realmente hay que estar a la altura de las circunstancias".

Continuidad y reconocimiento al esfuerzo

La gestión orreguista ha decidido mantener este certamen como un pilar de su política institucional. Al respecto, Martín señaló: "Quiero destacar lo importante que es mantener una política de Estado. Junto al gobernador Marcelo Orrego lo hemos hecho en este concurso. Porque si no, pasan uno, dos, tres periodos gubernamentales, viene otro gobierno y destruye o rompe lo que se viene generando".

Finalmente, el funcionario concluyó que el objetivo del premio es claro: incentivar a quienes buscan la excelencia. "Aquellos que se esfuerzan, que se perfeccionan, que perfeccionan su prestación de servicio, hay que darles un premio. Y esto es lo que busca el gobierno de San Juan, premiar a aquellos que más se esfuerzan y mejores servicios presten a la comunidad"