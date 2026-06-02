La Selección Argentina ya tiene todo listo para su estreno en la Copa del Mundo 2026. La FIFA confirmó el esquema de indumentaria que el equipo de Lionel Scaloni utilizará durante la fase de grupos del Grupo J, manteniendo una secuencia que ilusiona a los hinchas por su similitud con el camino hacia la gloria en Qatar 2022.

En el debut ante Argelia (16 de junio), el equipo saltará al campo del Kansas City Stadium con su indumentaria histórica: camiseta albiceleste, pantalón azul y medias azules. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez vestirá un conjunto completamente naranja.

En la segunda fecha contra Austria (22 de junio), en Arlington, la Albiceleste repetirá su uniforme tradicional. La modificación llegará en el arco, ya que el Dibu lucirá un conjunto íntegramente de color verde claro.

Dibu Martínez será el único que cambiará de indumentaria en la segunda fecha.

El cierre de fase de grupos con Jordania (27 de junio), en Dallas, marcará un hito estético. La Selección utilizará por primera vez en un Mundial una camiseta alternativa de color negro. Este diseño, que incorpora detalles en azul y celeste y referencias al fileteado porteño, rompe con la tradición del azul marino. En este compromiso, Martínez utilizará un tono de verde más oscuro.

Contra Jordania, Argentina jugará con la camiseta alternativa.

Más allá de lo estético, los fanáticos más atentos destacaron una coincidencia: la secuencia de utilizar la camiseta titular en los dos primeros encuentros y reservar la alternativa para el cierre de la fase de grupos es idéntica a la utilizada en Qatar 2022. Un detalle que, en el universo de las cábalas argentinas, ya comenzó a disparar la ilusión de cara a la defensa del título mundial. La cuenta regresiva está en marcha y la Scaloneta ya tiene sus "mantos sagrados" listos para saltar a la cancha.