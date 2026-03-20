En un paso clave para atender los reclamos de los vecinos, este viernes 20 de marzo se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/26, denominada “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta”.

El proyecto abarcará la Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y otras localidades cercanas, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más confiable.

Un total de cinco oferentes presentaron sus propuestas: Sowic S.A., Argencobra S.A., Opelmec S.A., la unión transitoria Sinec S.A / Reserv y Sergio Chiconi SRL, empresa local. Ahora, los especialistas del EPRE analizarán las capacidades técnicas de cada propuesta, como paso previo a la apertura del Sobre N°2, donde se conocerán las ofertas económicas.

En la sede del EPRE, el Directorio presidió el acto, con la presencia del presidente interino, Raúl López, y el vicepresidente, Roberto Ferrero. La fiscalización estuvo a cargo de Florencia Menechelli, escribana adscripta de la Escribanía Mayor de Gobierno, asegurando un proceso transparente.

La concreción de estas obras genera expectativas en la comunidad, que busca soluciones definitivas a los problemas de cortes y fluctuaciones eléctricas que afectan la vida cotidiana de los habitantes de Calingasta y alrededores.