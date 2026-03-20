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Calingasta: EPRE recibió las propuestas técnicas de empresas para mejorar la electricidad
POR REDACCIÓN
En un paso clave para atender los reclamos de los vecinos, este viernes 20 de marzo se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/26, denominada “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta”.
El proyecto abarcará la Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y otras localidades cercanas, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más confiable.
Un total de cinco oferentes presentaron sus propuestas: Sowic S.A., Argencobra S.A., Opelmec S.A., la unión transitoria Sinec S.A / Reserv y Sergio Chiconi SRL, empresa local. Ahora, los especialistas del EPRE analizarán las capacidades técnicas de cada propuesta, como paso previo a la apertura del Sobre N°2, donde se conocerán las ofertas económicas.
En la sede del EPRE, el Directorio presidió el acto, con la presencia del presidente interino, Raúl López, y el vicepresidente, Roberto Ferrero. La fiscalización estuvo a cargo de Florencia Menechelli, escribana adscripta de la Escribanía Mayor de Gobierno, asegurando un proceso transparente.
La concreción de estas obras genera expectativas en la comunidad, que busca soluciones definitivas a los problemas de cortes y fluctuaciones eléctricas que afectan la vida cotidiana de los habitantes de Calingasta y alrededores.