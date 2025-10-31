El Paso de Agua Negra, que conecta a San Juan con Chile, volvió a presentar dificultades tras un derrumbe en una de sus zonas más altas. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que el incidente obligó a suspender los trabajos programados y a reforzar la asistencia provincial.

“Bueno, tuvimos oportunidad de ir a la zona y constatamos que había un derrumbe importante. Se está trabajando para restablecer el camino y garantizar que los turistas puedan circular de manera segura”, sostuvo a DIARIO HUARPE.

Palma indicó que la situación demandó la intervención directa de Vialidad Provincial. “Vialidad Nacional tiene muy poca maquinaria disponible, por lo tanto desde la provincia siempre asistimos con equipos y personal. No queremos que el paso quede desatendido, porque sabemos el valor económico y turístico que tiene para San Juan”, aseguró la funcionaria. “Nos propusimos dejar todo en condiciones, tanto el camino como las instalaciones donde funcionan Aduana, Migraciones y otros organismos nacionales.”

Consultada sobre los plazos de reapertura, la ministra fue cauta. “No tenemos una fecha exacta. La decisión depende de Cancillería, que debe coordinar con las autoridades chilenas. Hoy mismo tendremos una comunicación con Chile para evaluar el estado del lado trasandino y definir los próximos pasos”, explicó. Y agregó: “Siempre queremos abrir el paso lo antes posible, pero la prioridad es la seguridad. No podemos habilitarlo hasta que las condiciones lo permitan”.

En relación al mantenimiento, Palma remarcó que las tareas son constantes. “Después de cada temporada de tránsito intenso, el camino necesita limpieza y nivelación. Hay sectores con arrastres y otros con riesgo de nuevos desprendimientos. Estamos trabajando todo el tiempo para prevenir que eso afecte la circulación”, afirmó.

La ministra también aclaró que la reapertura no está vinculada a fechas locales. “No depende de la Fiesta del Sol ni de ningún evento. La apertura se define solo cuando el camino esté en condiciones óptimas”, subrayó. “El año pasado logramos mantenerlo abierto hasta casi mayo, lo que fue una temporada récord, y esperamos poder repetirlo si el clima y las condiciones lo permiten.”

Finalmente, Palma destacó el compromiso provincial con el mantenimiento general del predio. “Aunque no es competencia directa de la provincia mantener los espacios donde operan organismos nacionales, desde el Ministerio de Gobierno colaboramos siempre. Lo hacemos por los trabajadores y por los turistas, que pasan muchas horas allí. Queremos que encuentren baños en condiciones, limpieza y un entorno seguro. Es un esfuerzo conjunto, pero es parte de nuestra responsabilidad con la gente”, concluyó.