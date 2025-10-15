El próximo sábado 18 de octubre, a las 20 horas, el Teatro Sarmiento recibirá por primera vez al comediante chileno Lucho Miranda, quien presentará su espectáculo “Abriendo las Manos”, un show de stand up que combina humor oscuro, anécdotas personales y la mirada irreverente que lo llevó a convertirse en uno de los comediantes más virales del continente.

Miranda, quien obtuvo la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar, llega a San Juan tras una exitosa gira internacional que incluyó escenarios de Perú, México, España y Argentina, donde asegura haber encontrado un público particularmente cálido. “Estoy muy feliz con este show y por eso puedo ir a la provincia a presentarlo. Es un espectáculo de comedia, un show de estándar que dura una hora y media y tiene bastante humor negro… o mejor dicho, humor oscuro, para que la gente no se asuste”, explicó entre risas en diálogo con DIARIO HUARPE.

El comediante, que vive con parálisis cerebral y convirtió su experiencia de vida en una herramienta para conectar con el público, sostiene que el humor le permitió abrirse paso sin filtros: “Mi contenido se basa en mis experiencias y en cómo nos perciben a las personas con discapacidad. Me gusta que la gente se ría conmigo, no de mí. El humor me ha permitido transformar eso en algo cercano”.

Parte de su reconocimiento llegó a través de las redes sociales, donde sus videos alcanzan millones de visualizaciones. “Le debo todo a las redes. Son una fuente de trabajo y de conexión increíble con las personas, no solo en Chile, sino también a nivel internacional. En Argentina tengo el 20% de mis seguidores, por eso estoy haciendo giras acá”, señaló.

Sobre la diferencia entre el público virtual y el del teatro, Miranda aclaró: “A veces la gente se sorprende porque cree que el show es solo interacción, pero en realidad es un espectáculo completo de comedia. Después, al final, sí hay un espacio para conversar con el público. Trabajo mucho para que se entienda eso y para que todos se sientan parte”.

Con respecto a su proceso creativo, el comediante contó que ensaya cada chiste con su círculo más cercano: “Mi pareja es mi filtro, ella me censura (entre risas). Si pasa ese filtro, lo pruebo en un show. Si no funciona una vez, ya lo saco. Soy muy autocrítico”.

Miranda reconoce que su carrera dio un giro inesperado cuando sus videos empezaron a viralizarse: “Fue de un día para el otro. Primero pensé que los argentinos que comentaban eran chilenos viviendo en Buenos Aires, Mendoza o San Juan, pero después me di cuenta de que eran argentinos de verdad, y ahí empezó todo esto. TikTok me abrió el mundo”.

Sobre su desembarco en la provincia, dejó una invitación para los sanjuaninos: “Los invito a todos los amigos y amigas de San Juan a que vayan a mi espectáculo. No necesitan conocerme para disfrutarlo, se van a reír mucho. Si no la pasan bien, vayan a la boletería… aunque no les van a devolver nada”, bromeó.

“Abriendo las Manos” se presentará el sábado 18 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Sarmiento (Avenida Alem Norte 34, Capital, San Juan). Las entradas tienen un valor de entre $28.000 y $30.0000 y están disponibles a través de www.entradaweb.com.ar

Quienes accedan al espacio de uso exclusivo para silla de ruedas, deberán presentar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) al momento de ingresar.