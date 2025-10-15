Un incremento significativo de la intensidad del viento se pronostica para las primeras horas del jueves 16 de octubre, según los datos meteorológicos disponibles. El fenómeno, que se caracterizará por su fuerza sostenida y fuertes ráfagas, marcará el evento climático más destacado de las próximas jornadas.

Las condiciones comenzarán a cambiar durante la noche del miércoles 15, cuando se prevé que el viento, con dirección predominante del sureste, sople con velocidades entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Este patrón se intensificará de manera notable al llegar la madrugada del jueves. En ese periodo, se espera que el viento del sureste alcance velocidades sostenidas entre 32 y 41 km/h, con ráfagas potencialmente muy fuertes, estimadas en un rango de 60 a 70 km/h.

Posteriormente, durante la mañana del jueves, la fuerza del viento disminuirá gradualmente, manteniéndose aún considerable con velocidades de 23 a 31 km/h y dirección sur, para calmarse de forma más evidente hacia la