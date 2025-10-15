El músico Rodolfo Luis González, conocido artísticamente como El Soldado, se presentará en San Juan el próximo sábado 18 de octubre de 2025. El concierto tendrá lugar en el predio Mamadera, ubicado en Lateral de Av. Circunvalación Norte 1959, con inicio programado para las 22:00 horas. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a un precio de $20.000 a través de la plataforma digital www.entradaweb.com.ar, donde se ofrece una promoción de 3x2 en la compra.

La presentación del reconocido rockero se enmarca en sus 28 años de trayectoria musical ininterrumpida. Como artistas soporte actuarán las bandas sanjuaninas El Último Bondi y Armandos, conformando una jornada dedicada al rock en la provincia. El Soldado cuenta con ocho discos de estudio en su carrera, siendo el más reciente "Haiku Blues", publicado en abril de 2024.

La historia musical de Rodolfo Luis González incluye una etapa significativa como plomo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde el período previo a la publicación de "Gulp!" hasta 1997. Fue durante esta época que recibió su nombre artístico de manos de Indio Solari, inspirado en su servicio militar. Su disco debut, "Tren de fugitivos" de 1997, contó con la participación de Solari y Skay Beilinson en el tema "Ángel de los perdedores", canción que permanece disponible en plataformas digitales como Spotify.

A lo largo de su carrera, El Soldado ha mantenido una constante actividad musical con un promedio de 70 presentaciones anuales, consolidándose como una figura independiente dentro del rock nacional. Su discografía incluye producciones como "Alas rotas" (1999), "De cardo y clavel" (2000), "De Catálogo" (2004), "Visiones de un rompecabezas" (2006), "En marcha" (2008) y el EP "Luna en el espejo" (2009). Entre sus temas más reconocidos se encuentran "Trago especial", "Tren de los fugitivos", "Veneno sabor miel" y "Boleto de empeño".