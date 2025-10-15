Melody Luz compartió detalles íntimos de su vida familiar y su organización económica junto a Alex Caniggia en el ciclo de streaming Más Minas que Mamás. Durante su participación en el programa, conducido por Juana Repetto y Vicky Gils, Melody ofreció una mirada honesta sobre cómo equilibra la maternidad, el trabajo y su relación de pareja.

Tras el nacimiento de su hija, Venezia, Luz relató que para poder continuar con su carrera como bailarina, tuvo que organizarse laboralmente. Ella comentó que su mejor amiga se convirtió en la niñera de Venezia, una pieza clave para su desarrollo profesional.

No obstante, Melody reveló el sacrificio económico que implicaba su decisión de seguir bailando—una actividad que describió como su "terapia" porque disfruta de su trabajo. La bailarina confesó que trabajaba “para pagarle a ella [la niñera] básicamente”. Llegó a expresar que sentía “qué fiaca” porque “la mitad de mi sueldo se me va en esto”. A pesar de ello, enfatizó que alguien tenía que cumplir el rol de cuidadora mientras ella estaba "generando y siguiendo con mi carrera".

La situación generó conversaciones con su pareja, Alex Caniggia. Melody compartió que él a veces le decía que no la veía o que no estaba en todo el día. Ella respondía a estos comentarios señalando que estaba “trabajando para pagar la niñera que podía pagar él”.

Melody también explicó que, en un inicio, Alex no quería que ella trabajara. Esta postura se debe a que él fue criado en un entorno donde su madre estaba "24/7 para ellos", una elección que ella respeta, pero que “no es la mía”.

A pesar de las diferencias en sus visiones sobre la maternidad y el trabajo, Melody enfatizó su deseo de mantener su independencia económica. Remarcó que no es el tipo de persona que se aprovecha del dinero de su pareja, sino que siempre ha trabajado. Con firmeza, declaró: “Siempre trabajé y lo voy a seguir haciendo, esté con quien esté".