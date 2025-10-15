El reality de cocina MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario de un “picante ida y vuelta” entre Wanda Nara y su exmarido, Maxi López. La mediática, que ejerce el rol de conductora, está "sacándole el jugo" a la presencia de López en el ciclo, con indirectas que se multiplican y una química que es percibida por el público.

El encuentro comenzó con la presentación formal y un tanto incómoda de Nara, quien se acercó a la estación de trabajo del participante diciendo: “Me presento, soy tu exmujer”.

Tras escuchar el plato que el futbolista planeaba cocinar, Wanda fue directamente a un tema personal: “¿Qué opina tu mujer de que estás acá, en MasterChef?”. López no se quedó atrás con la respuesta, contestando: “Lo mismo que mi ex: sorprendida”.

Wanda continuó la conversación, profundizando en la comparación con Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López: “Si, yo estoy sorprendidísima… Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo…más linda”. Ante esta declaración, López dudó sobre cómo contestar, soltando en off: “¿Qué le contesto? Porque después viene con repercusión”.

Luego de un breve análisis, la conductora resumió la situación sentimental de ambos: “Bueno, los dos metimos cambio”. Rápidamente, ella misma se encargó de la autocrítica y la sentencia: “A vos te fue mejor con tu cambio”.

El diálogo se tornó económico cuando Nara le preguntó a López si tenía intenciones de quedarse hasta la final y lo presionó recordándole el valor del premio: “son 50 millones…de pesos”. Como él seguía sin responder, la conductora dijo: “Y si, nos sirve”. Maxi López, visiblemente desconcertado, pensó en voz alta: “¿Por qué en plural?”.

Wanda cerró el momento con un chiste sobre el historial legal entre ambos: “¿Nosotros lo legal ya lo arreglamos? porque estaba pensando en embargarte el premio”. Maxi López se apuró a aclarar que la situación ya está resuelta: “Ya arreglamos, ahora estamos bien”.