Los rumores sobre un posible romance entre Nacho Castañares y Ángela Torres surgieron el pasado fin de semana, cuando la influencer Juariu deslizó que el subcampeón de Gran Hermano podría estar interesado en la cantante.

La especulación creció después de que Castañares asistiera a uno de los shows de Torres y, posteriormente, posteara sobre ella en su cuenta de X, una publicación que luego decidió eliminar.

Tras varios días de rumores, Castañares contó su versión de la historia, asegurando que no hay nada entre ellos. Explicó la razón detrás del posteo borrado: "Borré el tweet porque se iba a entender como no quería que se entienda". El influencer enfatizó que su publicación fue hecha "exclusivamente por el hecho artístico".

"No hay romance con Ángela Torres", aseguró Nacho Castañares. No obstante, sí confesó que lograron conectar en el ámbito de la amistad, confirmando que "Pegamos buena onda cuando vino al programa". Sin embargo, aclaró que las interacciones han sido limitadas: "Hemos hablado poco, pero nada más".

Castañares, quien es identificado como el ex de Lucila Villar y Coty Romero, aprovechó la ocasión para confirmar su estado civil: "está soltero". Actualmente, se encuentra "disfrutando de la soltería" luego de haber tenido dos relaciones "muy públicas e intensas". Su noviazgo con Coty Romero, en particular, lo hizo protagonizar algunas polémicas, en las que el actor no se vio "para nada cómodo".