Desde que Wanda Nara comenzó a compartir en redes los detalles de las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe, surgió una "INTERNA DE DIVAS" sobre el espacio que ocupa en los estudios. Circulan versiones que aseguran que el camarín que actualmente utiliza la conductora habría sido, históricamente, el lugar reservado para Susana Giménez.

La especulación se encendió debido a la descripción del vestidor, señalado como "amplio, casi como un departamento interno, y completamente equipado". Si este fuera el mismo espacio que usaba Susana Giménez, implicaría un cambio no solo logístico, sino también simbólico dentro de la emisora.

Wanda Nara decidió abrir las puertas de su espacio a través de un vivo de Instagram, dejando ver que se trata de un "salón multifunción que combina estética y funcionalidad".

Al ingresar, en el sector derecho se encuentra un living cómodo con un sofá y dos sillones individuales en tono verde profundo. Estos están acompañados por una mesa ratona de madera. Todo este sector se apoya sobre una pared pintada de rosa, la cual está adornada con retratos de la propia figura televisiva. Además, la zona es resaltada por una lámpara de pie de tono dorado.

Del mismo costado rosa cuelga un espejo tipo tocador con luces blancas, decorado con motivos de Hello Kitty, frente al cual se ubica la silla de maquillaje. En la zona de entrada, se observa una barra desayunadora con sus banquetas correspondientes. Allí también hay un estante adosado a la pared que contiene un microondas, vasos y tazas.

Hacia la izquierda, el camarín revela su funcionalidad con una puerta que conduce a una habitación íntima dedicada al vestuario. Este ambiente cuenta con un espejo grande, percheros con ropa ordenada y espacio para calzado.

Finalmente, el camarín cuenta con una salida directa al estudio de grabación, lo que le permite a la conductora un acceso rápido desde el backstage.