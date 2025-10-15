La situación de Morena Rial se ha vuelto a complicar. Detenida en el penal de Magdalena y a la espera de que le concedan la prisión domiciliaria, la mediática intentó "no perder el tiempo" enfocándose en generar ingresos. Sin embargo, la Justicia se interpuso en sus planes.

A dos semanas de su detención, el periodista Daniel Ambrosino reveló que "Le cerraron las cuentas de Instagram en las cuales publicitaba los casinos ilegales”.

Publicidad

Según Ambrosino, Rial había desarrollado una técnica para evitar ser rastreada por los motores de búsqueda, que consistía en "cambiarle las letras a las palabras". Pese a esta "trampita", Instagram logró captar la infracción y procedió al cierre de las cuentas.

El abogado y amigo de Rial, Alejandro Cipolla, ya había anticipado esta noticia. Al ser consultado sobre la cuenta principal de la mediática, Cipolla confirmó que esta “Fue cerrada”. No obstante, señaló que Morena ahora está “utilizando Moorerialok”. El letrado prometió mantener al tanto al público sobre los avances a través de su cuenta y de la cuenta nueva de Rial, y además, adelantó que “Se viene otra noticia bomba”.

Publicidad

A pesar de este golpe económico y mediático, Daniel Ambrosino también informó sobre una novedad positiva en el ámbito legal para Morena. El periodista anunció que “fue aceptado el informe de la casa en la que podría ser alojada si le llegaran a dar la prisión domiciliaria con tobillera”. Ahora, solo resta esperar la audiencia correspondiente y el "ok" del juzgado.