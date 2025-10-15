Publicidad
Christian Sancho: Estuvo internado por estrés laboral y da un mensaje clave sobre la importancia de “frenar a tiempo”

Ya recuperado, reflexionó sobre la importancia de bajar el ritmo y compartió detalles de su vida en pareja con Celeste Muriega, mostrando su orgullo por el presente profesional de su esposa.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El actor contó que tuvo que ser internado por una fuerte contractura, producto del estrés laboral y el exceso de trabajo acumulado.

Cristian Sancho preocupó a sus seguidores hace unas semanas cuando trascendió que había atravesado un episodio de salud. En un diálogo sincero con Carla Bunny para el streaming No tan Pronto, Sancho confirmó que la situación se debió a un cuadro de estrés acumulado.

Sancho relató que sufrió “una especie de pico de estrés con una contractura muy grande”. Explicó que, a causa de esto, estuvo internado por un día, pero aseguró: “gracias a Dios ya estoy bien”. El actor identificó el exceso de trabajo como uno de los factores que lo llevaron a ese límite. Reflexionó que a veces uno se pone en la cabeza “hacer muchas cosas al mismo tiempo y ese es el problema”. Ahora, su consejo es: “Hay que saber delegar y empezar a vivir la vida con menos vorágine y menos estrés”.

Sancho considera que este episodio sirvió como una señal de alerta que lo ayudó a tomar conciencia. Con alivio, expresó que “Menos mal que frené a tiempo”. Profundizando en su reflexión, señaló: “El programa se llama Estás a tiempo y yo estuve a tiempo de entender qué era lo que necesitaba”.

