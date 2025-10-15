La sintonía entre el bloquismo y el orreguismo ha sido notable desde el inicio de la gestión y se reafirmó con la integración del partido de la estrella al armado electoral que competirá en las Legislativas de 2025. Este acuerdo político hace previsible el voto a favor de Guillermo Baigorrí en la sesión clave que, según trascendidos de fuentes oficiales, el Gobierno aspira a concretar el próximo 6 de noviembre, buscando capitalizar una posible victoria electoral.

Sin embargo, el respaldo bloquista tiene sus bemoles. Si bien el acompañamiento final a la propuesta de Baigorrí es prácticamente un hecho político, voces internas en el bloquismo dejaron trascender que este no era el candidato que generaba mayor consenso o entusiasmo en sus filas. De manera extraoficial, indicaron que los bloquistas se encontraban más inclinados a apoyar la postulación de Matías Senatore, ponderando su recorrido profesional y experiencia dentro de la institución judicial.

Este giro sutil, aunque significativo, en la interna de la alianza pone en alerta al oficialismo. Sostener el acuerdo bloquista para las elecciones de 2025, y mantener la disciplina de la bancada en votaciones sensibles como la designación del fiscal general, requiere un cuidado constante de las negociaciones políticas. Los cuatro diputados bloquistas representan un capital legislativo crucial, cuya lealtad no se da por sentada solo por la integración a la fórmula electoral.

La diferencia de preferencia de candidato –Senatore versus Baigorrí– se convierte en un punto de tensión que el orreguismo deberá gestionar. El Gobierno deberá extremar las conversaciones y gestos políticos con la bancada aliada para asegurar que el apoyo a Baigorrí sea no solo unánime, sino que también fortalezca la coalición de cara al futuro.