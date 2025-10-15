"No opinen sin saber": el descargo de la madre de Emir Barboza.

En medio de la conmoción generada por el asesinato de Emir Barboza, un niño de ocho años, en el barrio Valle Grande de Rawson, la madre del menor, identificada como Rosa, emitió un desgarrador mensaje a través de redes sociales dirigido a quienes han opinado sobre el caso sin conocer los detalles. Su intervención, cargada de angustia y desesperación, constituye un vehemente reclamo donde exigió que se cese la especulación y se respete su dolor. En su descargo, publicado bajo el perfil "Rosi Casm", la mujer escribió textualmente: "para toda la gente que habla sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos. Dejen de hablar cagadas. Dios no saben el dolor que tengo yo para estar viendo publicar mierda sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y como pasó. Fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada dejen de poner mierda y respeten que yo soy la madre loco".

El posteo de la madre. FOTO: Gentileza

El hecho criminal ocurrió durante las últimas horas de un lunes y la madrugada del martes siguiente, en el Valle Grande, Manzana 23. Según las primeras investigaciones, una disputa entre grupos de vecinos escaló hasta desencadenar un tiroteo. Desde una vivienda específica se efectuaron múltiples disparos hacia la vía pública, y uno de los proyectiles impactó en el pecho de Emir, quien se encontraba jugando cerca del lugar.

Tras el caso la mujer restringió su perfil de Facebook. FOTO: Gentileza

Un familiar lo trasladó de inmediato al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó a las 00.36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego. Sin embargo, su deceso fue confirmado minutos después. La autopsia constató una lesión de entrada de 1x1 centímetros en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en su cuerpo y la muerte fue prácticamente instantánea.