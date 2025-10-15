El calendario electoral del Foro de Abogados de San Juan marca el 20 de noviembre como la fecha clave para la renovación de autoridades. En este contexto, el oficialismo, que actualmente conduce Franco Montes, trabaja en la consolidación de una línea interna fuerte que asegure la continuidad. El camino elegido no es solo el de la fortaleza propia, sino la de la ampliación de la base de sustentación, mirando especialmente hacia sectores que fueron rivales en comicios anteriores, con una mención explícita al bloquismo.

Franco Montes, el actual presidente del Foro de Abogados, confirmó en el Café de la Política que la maquinaria para la contienda de noviembre ya está en marcha, aunque con el hermetismo propio de las negociaciones de cúpula. "La base está", aseguró Montes, parafraseando al reconocido entrenador de fútbol Héctor “Bambino” Veira, al referirse a la estructura de la lista que competirá.

Si bien el misterio se mantiene respecto a quién encabezará la fórmula oficialista —"no me pregunten quién, porque sabes que eso hasta el último momento no se dice"—, el actual conductor de la institución sí brindó detalles sobre la estrategia de apertura y diálogo político.

El foco de la gestión de Montes está puesto en incorporar al sector bloquista a la alianza de la actual conducción. El presidente del Foro confirmó que "con los correligionarios hemos hablado y mantenemos el diálogo abierto". Este acercamiento no es casual, y según Montes, se vincula con su historia personal y la de su entorno: "dado mis orígenes y los amigos que tengo adentro del bloquismo, la verdad que sería muy grato que se sumaran a este proyecto", en clara referencia al exministro de Obra en el gobierno de Leopoldo Bravo, Hugo Montes Romaní que es su abuelo.

La búsqueda de la unidad y la integración de sectores que compitieron en la elección anterior refleja un escenario de convergencia política en el ámbito institucional. Aunque Montes reconoció que "la elección pasada fueron rivales", destacó un cambio de panorama al enmarcarlo en un contexto más amplio donde "hoy están todos en el mismo lugar", sumando esfuerzos.

La integración del bloquismo a la línea oficialista no solo fortalecería el proyecto de continuidad, sumando figuras y experiencia, sino que también serviría como un gesto de unidad interna de cara a la elección. En el ajedrez político del Foro, la Presidencia no se gana solo con la "base", sino con la capacidad de sumar voluntades y alianzas estratégicas. El 20 de noviembre, los abogados sanjuaninos tendrán la última palabra sobre el éxito de esta estrategia de ampliación.

Textuales

Franco Montes / Presidente del Foro de Abogados