El Gobierno de San Juan entra en la etapa decisiva para uno de los proyectos más relevantes para la industria minera: la Ley de Desarrollo Local Minero. Antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados, la iniciativa tendrá una última instancia de revisión durante la feria minera que se desarrollará el 6, 7 y 8 de mayo en la provincia.

Ese evento, que reunirá a empresas, proveedores, funcionarios y actores clave del sector, funcionará como un espacio de validación final del proyecto. La intención oficial es recoger observaciones directamente de quienes serán protagonistas de la norma, ajustar detalles y avanzar con un texto consolidado hacia su tratamiento legislativo.

La ley, también conocida como de proveedores mineros, busca ordenar y potenciar la participación de empresas locales dentro de la cadena de valor de la actividad. En ese sentido, el proyecto viene siendo trabajado desde hace meses en una serie de reuniones técnicas y políticas encabezadas por el Ministerio de Minería y el de Producción, Trabajo e Innovación.

Según trascendió, uno de los puntos centrales del proyecto es la definición de un esquema basado en objetivos de referencia en lugar de cupos obligatorios, una decisión que apunta a dar mayor flexibilidad al sistema sin desalentar inversiones.

Además, la iniciativa contempla criterios de prioridad territorial, programas de fortalecimiento para proveedores y definiciones más precisas sobre qué se considera proveedor local y mano de obra sanjuanina dentro del esquema minero.

Instancia clave con el sector

La feria minera aparece ahora como el ámbito donde todos esos lineamientos serán puestos a consideración del sector privado. Allí, las empresas proveedoras, cámaras y actores vinculados podrán plantear observaciones sobre aspectos operativos de la norma.

El objetivo del Gobierno es claro: evitar que el proyecto llegue a la Legislatura con puntos de conflicto abiertos y, en cambio, consolidar un texto con amplio respaldo político y técnico.

También se valoraron aportes de distintos bloques legislativos, como la propuesta del Partido Bloquista de avanzar en un registro moderno de proveedores con acceso digital y mayor trazabilidad, uno de los aspectos que podría incorporarse al texto final.

Recta final hacia la Legislatura

Con esta última revisión en la feria, el Ejecutivo provincial buscará cerrar definitivamente el proyecto para enviarlo a la Cámara de Diputados en las semanas siguientes. La expectativa es que la ley se convierta en una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo local en un contexto de crecimiento de la actividad minera, especialmente en el cobre.

La norma forma parte de una estrategia más amplia que apunta a consolidar a San Juan como un polo de inversión, pero con mayor integración de proveedores locales y generación de empleo en la provincia.

De esta manera, la feria minera no solo será un espacio de negocios y vinculación internacional, sino también el escenario donde se terminará de definir una de las leyes más esperadas por el sector productivo sanjuanino.

Dato

El 6, 7 y 8 de mayo se realizará una nueva edición de la feria minera en San Juan que esta vez será en el estadio San Juan del Bicentenario y el velódrmomo Vicente Chancay, ubicado en Pocito.