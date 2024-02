Ley Ómnibus: la oposición puso contra las cuerdas al Gobierno con el impuesto PAIS

Se vuelve a tensar la cuerda entre el oficialismo y la oposición "dialoguista" por la ley ómnibus en Diputados. Minutos antes de la votación en general del proyecto que reunió 144 votos a favor y 109 en contra, los bloques dialoguistas, con los cordobeses a la cabeza, le marcaron la cancha a La Libertad Avanza.

Una vez más, el ministro del Interior, Guillermo Francos visitó el Palacio del Congreso. Mientras en el recinto se celebraba la sesión por la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, los popes de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal se reunieron con el ministro.

Allí retomaron las negociaciones sobre la letra chica de la ley de bases y los dialoguistas, con los corodobeses a la cabeza, volvieron a poner sobre la mesa un tema que parecía desactivado hasta nuevo aviso: la coparticipación del impuesto PAIS, gravamen que, al tercer día de jurar como presidente, Javier Milei aumentó de 7,5% a 17,5%.

El primer planteo se había hecho la semana pasada, cuando los gobernadores de Juntos por el Cambio le hicieron este pedido a Guillermo Francos en el CFI. Pese a que el ministro se comprometió a evaluar la propuesta, minutos después, salió a avisar que el debate del capítulo fiscal pasaba para más adelante.

Esta tarde, los bloques de Innovación Federal y de Hacemos Coalición Federal pusieron contra las cuerdas a Francos. Mientras la sesión avanzaba, y se arrimaba el horario de votación en general, le pusieron dos propuestas sobre la mesa.

Dos propuestas

La primera propuesta que le hicieron es que en los artículos vinculados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (que en un primer momento el oficialismo intentó liquidar), se regularice el flujo de jubilaciones a las provinciales.

Como explicó uno de los que impulsa esa jugada, que las cajas armonizadas con Nación "reciban garantizado por ley lo que les toca, y no cuando quieran".

De no acceder a esa opción, los dialoguistas se guardaron un as bajo la manga. Al momento de la votación en general, cuando se anuncien los artículos que se suprimen del dictamen firmado semanas atrás, no se contemplarán los 179 y 180, que aluden al impuesto PAIS. Al inicio del debate de la ley, el secretario Parlamentario, Tomás Figueroa, los había mencionado.

¿A que apuntan los dialoguistas? A reunir los votos para que el gravamen siga vigente hasta diciembre del 2024, como establece el artículo que La Libertad Avanza intentó suprimir. Y, al momento de votar ese artículo, reformularán su redacción, para que se coparticipe a las provincias.

"Tenemos los votos para que se coparticipe", aseguró una fuente que participó de las negociaciones a puerta cerrada, en el Salón de Honor.

"Le dimos opciones parlamentarias o del texto de la ley", explicó uno de los diputados que negoció con Francos. Además, según fuentes que participaron del encuentro, le pidieron a Francos que el ministro de Economía, Luis Caputo, se sume a la mesa de negociaciones para destrabar el tema, pero La Libertad Avanza no accedió.

Además de las conversaciones en torno al FGS y el impuesto PAIS, siguen el oficialismo todavía no tiene garantizada la aprobación de la privatización de casi una treintena de empresas, además de los artículos vinculados a la delegación de facultades y declaración de emergencias. Es por eso que se prevé un fin de semana repleto de negociaciones.

El duro comunicado de Milei

Mientras se mantenía la reunión entre Francos, funcionarios del Ejecutivo y diputados del PRO, la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, el presidente Javier Milei sacó un duro comunicado.

A través de la cuenta de Twitter de la Oficina de Prensa de Presidencia, se difundió un comunicado en el que se afirma: "Se tomaron las sugerencias, se hicieron las modificaciones, se eliminó el capítulo fiscal y hemos llegado a un proyecto de consenso. El momento del debate ha terminado".

"Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa", continúa el comunicado.

Y remata: "La historia los juzgará según su desempeño en favor de los argentinos o en favor de continuar empobreciendo al pueblo. Que Dios y la Patria se los demanden".