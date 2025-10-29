San Juan reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre con la liberación de 20 aves nativas que regresaron a su hábitat natural.

Estas aves habían sido recuperadas en distintos operativos de fauna en la provincia y pasaron por un proceso de rehabilitación en el Área Protegida La Ciénaga, ubicada en Jáchal.

El operativo de liberación fue autorizado mediante orden judicial, consolidando un nuevo logro en la protección y recuperación de especies locales. El destino elegido por el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente fue el departamento Sarmiento por su condición de refugio natural seguro para las aves.

Durante el traslado, el personal del Rescate de Fauna Silvestre y los agentes de conservación de Áreas Protegidas La Ciénaga y Pedernal realizaron dos paradas de control, verificando la temperatura y el bienestar de cada ejemplar para garantizar un viaje seguro y sin estrés.

Previo a la liberación, se siguió un protocolo especial que incluyó agua y alimento para asegurar que las aves tuvieran suficiente energía para adaptarse nuevamente a la vida silvestre.

El equipo de conservación ya se prepara para una nueva etapa, que incluye la liberación de otras 38 aves que completaron su rehabilitación y están en condiciones óptimas para sobrevivir en libertad.